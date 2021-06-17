Эксперимент с COVID-free зонами хотят провести в Москве

Столичные рестораторы предложили мэру Москвы Сергею Собянину провести в городе эксперимент с COVID-free зонами. Вопрос о о полноценной работе ресторанов, кафе и баров встал на фоне роста случаев коронавируса.

Тему подняли на встрече представителей московского ресторанного бизнеса с градоначальником столицы, сообщил официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Рестораторы поддержали позицию федеральных и городских властей, которая направлена на остановку распространения коронавируса.

«Было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании», — напомнил о новых требованиях Собянин.

Представители бизнеса выступили с инициативой провести в городе эксперимент по работе свободных от коронавируса общественных зон. Они предполагают наличие вакцинированных сотрудников и контроль на выходе, который позволил бы проверить у посетителей документы либо о сделанной прививке, либо наличие отрицательного ПЦР-теста.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что обязательная вакцинации необходима для представителей групп риска или имеющих постоянный контакт с другими людьми.