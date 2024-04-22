Общество 22 апреля 2024, 10:48 Эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид начнется в России Перевод студбилетов и зачеток в электронный вид начнется в России с 25 апреля РИА «Новости»

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих зачеток и билетов в электронный вид с 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года пройдет эксперимент по переводу зачетных книжек и студенческих билетов в электронный вид. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление», — заявили в пресс-службе.

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Пилотный проект запланировали провести на добровольной основе, он коснется студентов вузов и колледжей, аспирантов и ординаторов. Подтверждающие их обучение документы переведут в электронный вид, они появятся в виде QR-кода в личном кабинете на портале Госуслуг.

Электронные версии документов можно использовать для прохода в учебное заведение, для покупки льготных билетов в общественный транспорт, концертные залы, кино, музеи и театры. При этом электронные документы не станут заменой обычным, студенты по собственному желанию смогут пользоваться любыми из них.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать стипендию для студентов приоритетных специальностей.