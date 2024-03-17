Общество 17 марта 2024, 17:48 Студентам приоритетных специальностей назначат стипендию в 30 тысяч рублей Путин поручил создать стипендию для студентов приоритетных специальностей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин распорядился до 1 июня разработать стипендию в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Такой пункт появился в перечне поручений на сайте Кремля.

«Правительству разработать проект об учреждении стипендии президента для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — указали в документе.

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По поручению Путина, размер стипендии будет составлять 30 тысяч рублей в месяц. Новую выплату установят до 1 июня 2024 года взамен некоторых других президентских стипендий.

Ранее глава государства заявил, что в стране значительно повысят президентскую и правительственную стипендии. Обещание он дал на встрече со студентами в Челябинской области.