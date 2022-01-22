Девятилетней студентке факультета психологии МГУ необходимо найти другие формы обучения вместо очной. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член Совета по правам человека Александр Асмолов.

Эксперимент с обучением ребенка в вузе пора остановить и подумать, как помочь ему развиваться дальше. Сейчас у ребенка наблюдается дисбаланс между личным и познавательным развитием, уверен Асмолов.

Он считает, что проблема с обучением девочки решится в ближайшие месяцы, поскольку она поднята на федеральном уровне. Член СПЧ заявил, что вопросом обучения юной студентки занимается уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Асмолов предложил рассмотреть для девочки другие формы обучения вместо очной. Например, школа юного психолога.

Ранее член СПЧ обратился с письмом к председателю совета Валерию Фадееву, попросив рассмотреть вопрос об обучении в вузе девятилетнего ребенка. Также он предложил создать комиссию, которая продумает, как можно помочь индивидуально обучаться одаренным детям.

На факультете психологии вуза ранее заявили, что семья студентки оказывает на МГУ беспрецедентное давление.