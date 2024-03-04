Общество 04 марта 2024, 13:43 Экс-супруга Аршавина вернула потерянный нос Бывшей жене футболиста Аршавина Казьминой сделали пластику потерянного носа Freepik

Читать 360tv в

Бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина, экс-модели Алисе Казьминой удалось восстановить с помощью хирургического вмешательства себе нос. Об этом сообщил Telegram-канал «Пранкер Сорян».

«Моя дорогая подруга Алиса Аршавина сделала удачную операцию на нос, благодаря хирургу Агапову Денису. Как долго мы этого ждали!», — написал он.

Реклама

Автор публикации уточнил, что в 2021 году Алиса стала прятать нос на фотографиях. А спустя какое-то время призналась, что ее нос разрушили последствия аутоиммунного заболевания.

После операции 41-летняя бывшая-модель больше не скрывает лицо за масками.

Ранее актриса Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты. По ее словам, она делала ботокс и колола филлеры для омоложения.