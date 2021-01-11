Экс-схиигумен Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

Бывший схиигумен Сергий объявил сухую голодовку — сейчас он находится в московском СИЗО-7. С момента задержания он похудел на семь килограммов.

Об этом РИА «Новости» рассказала член столичной ОНК Ева Меркачева. Она отметила, что Сергий написал заявление и официально объявил сухую голодовку с 5 января. Он не пьет воду — лишь смачивает ей губы.

«Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти. С момента задержания бывший схимонах похудел на семь килограммов», — отметила она.

Меркачева подчеркнула, что Романова держат в одиночной камере. При этом врачи каждый день проверяют его состояние и вес — пока он чувствует себя удовлетворительно. Впервые о том, что Сергий отказывается есть и пить, стало известно еще в конце декабря. Тогда член ОНК Алексей Мельников сообщил РИА «Новости», что арестованный не пьет и не ест, потому что решил поститься. При этом бывший схимонах не считал такое поведение голодовкой.

Экс-схиигумена задержали в конце декабря 2020 года. Из Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом после допроса его доставили в Москву. Басманный суд арестовал Сергия на два месяца по обвинению в статьях о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве.