Экс-сенатора Королева оштрафовали и лишили прав после езды по встречке в Липецке

Бывшего губернатора и экс-сенатора от Липецкой области Олега Королева обязали заплатить штрафы за несколько ДТП, которые политик устроил в мае.

Общая сумма за три нарушения составила 15 тысяч рублей — по пять тысяч рублей за каждое — но Королев недоволен и решил обжаловать приговор. Жалобы уже поступили в Липецкий областной суд, сообщил Znak.

Два штрафа Королеву назначили за нарушение административной статьи о повреждении дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений. Еще один — за выезд на встречную полосу.

Помимо штрафов, за то, что чиновник скрылся с места ДТП, его лишили водительских прав на год.

В июне Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. Авария с его участием произошла 13 мая в Липецке. Политик ехал по городу за рулем своего Lexus, снес несколько дорожных знаков и выехал на встречку.

После этого иномарку остановила полиция. Королев утверждал, что не был пьян, хотя от медосвидетельствования отказался.