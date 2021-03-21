Экс-продюсера Баскова задержали по делу губернатора Пензенской области

Руководителя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля задержали правоохранители. Он проходит по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого заподозрили в крупной взятке. Об этом сообщили на сайте СК России.

Главу Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке размером более 31 миллиона рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки. Деньги и другие ценности передавали через посредников.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», — заявили в СК.

Взятки передавались, чтобы «Биотэк» получил конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов, говорится в сообщении. Компания Шпигеля должна была выбиться в лидеры по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В домах и на работе фигурантов дела прошли обыски. Правоохранители доставят Белозерцева в Москву, где пройдут дальнейшие следственные действия. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. СК потребует заключение губернатора под стражу.

Борис Шпигель — бывший продюсер певца Николая Баскова, сообщил ТАСС. Борис Шпигель руководит «Биотэком» с 1990 года.