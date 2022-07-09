Украинский продюсер проектов Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш, выступивший против действий властей Украины и лично президента страны Владимира Зеленского, приехал в Россию. Несколькими днями ранее он сообщил, что на него объявлена охота.

Информация о том, что Бардаш сейчас находится в России, появилась сегодня в Telegram-каналах.

«Ого, тем временем Юра Бардаш уже в Москве. Вроде как на Украине ему шили дело за государственную измену, а он уже в Москве, где успел неплохо устроиться», — говорилось в подписи к двум снимкам, на одном из которых Бардаша сфотографировали со спины с чашкой в руке.

Бардаш 4 июля заявил в своем Telegram, что временно берет тайм-аут от ведения соцсетей.

«На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей», — написал музыкант.

Эти летом Бардаш выпустил песню, в которой осудил действия киевских властей и обвинил их в развязывании боевых действий в Донбассе. Владимиру Зеленскому он предложил уйти со своего поста.

«Вова, ты болен, / По лицу же видно — ты торчишь, / Гундосишь под нос и мычишь», — спел артист.

В 2019 году украинский сайт «Миротворец» внес Бардаша в список людей, которых не хотят видеть в стране, за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией».