Украинского музыканта «отменяют» за критику киевской власти. Он спел о национализме и Зеленском-наркомане

Украинского музыканта и продюсера Юрия Бардаша начали травить в Сети за поддержку России. Он выпустил песню, в которой осудил действия киевских властей и обвинил их в развязывании войны в Донбассе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому артист предложил уйти со своего поста.

«Позиция» Юрия Бардаша

Украинский музыкант Юрий Бардаш оказался в центре скандала из-за политической и гражданской позиции. Накануне он выпустил песню «Позиция», в которой обличил украинский национализм, высказался о войне в Донбассе, которую, по его мнению, развязали киевские власти, и о многом другом.

Текст песни оказался весьма провокационным: «Родина поставила мне мат, / Волонтеры дали автомат, / Благословили отец и мать / Брата убивать», — поет музыкант в первом куплете. После этого в тексте говорится, что у страны и президента «соседи — враги», а общая идея — «наша нация превыше всего».

Во втором куплете Бардаш спел, что все восемь лет войны в Донбассе «росло кладбище детей», а затем вспомнил события 2 мая 2014 года в Одессе: «Футбольных хулиганов превратил в убийц, / Душегубов и кровопийц. / Вопрос: зачем востоку Бандера? / Это не наш герой, не наша вера».

Обложка песни «Позиция» Юрия Бардаша

Также Бардаш в песне «Позиция» затронул и тему предположительной наркозависимости президента Украины Владимира Зеленского: «Вова ты болен, / По лицу же видно — ты торчишь, / Гундосишь под нос и мычишь». В конце Бардаш предложил Зеленскому покинуть страну.

Последствия честности

Ранее в прямом эфире в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной — прим.ред.) от 2 июля Бардаш заявил, что потенциал России не сравнится ни с одной страной мира.

Это огромная территория с ресурсами, большой культурой — это факт. А люди, разрушающие Пушкиных и Лермонтовых, называются «бандерами». «Бандеровцы» вырезали поляков по сотне тысяч

При этом единственно верным решением для Украины в нынешних обстоятельствах, по мнению Бардаша, будет капитулировать. В трансляции артист также рассказал, что его жена Елизавета Коцюба решила расстаться с ним после двух лет брака из-за его позиции.

«Юра, прощай. Юра, прости. Украина превыше всего», — написала одна, однако позднее убрала последнюю фразу из публикации.

В июне от работы с Бардашом отказался музыкант Антон Вельбой, а также коллектив его проекта Wellboy. О разрыве отношений с продюсером рассказал и фронтмен группы «Коррупция» Михаил Крупин.

«Сначала мы еще общались. А дальше началось из серии „национализм — враг человечества“», — объяснил Крупин.

Музыкант рассказал, что Бардаш на момент начала специальной операции был на Шри-Ланке, а затем приехал в Грузию, а возвращаться на Украину не планировал. Также продюсер якобы собирался получать российское гражданство.

Уход в тишину и объявленная охота

Ранее Юрий Бардаш сообщал в Telegram-канале о том, что на него объявили охоту на Украине, а потому он хотел «уйти в тишину» до тех пор, пока не окажется в безопасности.

«На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей», — написал он.

В социальных сетях проукраинские комментаторы обвинили музыканта в пророссийской позиции и сепаратизме, а также развязали настоящую травлю.

«Меня объявили приспешником России, коллаборационистом, сепаратистом. Я понимаю, вы все злые. Но это не я разжигаю межнациональную рознь. Я этого не делал. Я за дружбу всегда выступал… А на выходе: от меня открестились все», — сказал Бардаш в трансляции.

Еще в 2019 году украинский портал «Миротворец» внес Юрия Бардаша в список людей, которых не хотят видеть в стране — за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией». В качестве подтверждения там привели выдержку из интервью артиста.

«В последние пять лет я наблюдаю на Украине беспредел. Я часто слышу такое выражение, как „типичное донбасское быдло“. Но что я знаю об этом „быдле“? Это люди, которые работают. Всегда. Их жизнь — работа, завод. <…> Сейчас запретили русские школы. А на Украине много русскоговорящих, которые впитали русский язык. <…> Чувствуется давление на таких людей. Травля. У меня дед воевал, <…> я рос со знанием, что мой народ — победитель. А сейчас тут памятники сносят, улицы называют фамилиями людей, которые помогали немцам», — говорил он.

За плечами у Бардаша много музыкальных проектов на Украине. Он — бывший участник и сооснователь группы «Грибы», основатель и продюсер группы Quest Pistols, продюсер группы «Нервы» и многих других коллективов.