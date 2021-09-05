Экс-помощник Горбачева Ожерельев назвал основную причину развала СССР

Главной причиной развала Советского Союза стала проблема с продовольствием. Если бы руководство страны смогло ее решить, то никакого переворота не было бы. Об этом в интервью сайту Lenta.ru рассказал бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь [в 1990 году]? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — объяснил Ожерельев.

По словам собеседника, советская власть упустила возможность своевременного упорядоченного перехода сельского хозяйства к рыночным формам воспроизводства.

В июле ученик Ожерельева, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту» заявил, что развал СССР был предопределен последним десятилетием существования советского государства. По его словам, это произошло на фоне откладывания проведения нужных реформ и перестройки существовавшей тогда плановой экономики.