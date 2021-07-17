Счетная палата объяснила, почему распался СССР

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал причину, по которой развалился Советский Союз. Он подчеркнул, что такой исход был предопределен последним десятилетием существования СССР. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Кудрин подчеркнул, что одной из главных причин развала Советского Союза стало откладывание проведения нужных реформ, а также перестройки существующей плановой экономики.

«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — отметил он.

Он подчеркнул, что из этого необходимо сделать выводы сейчас и не повторять похожих ошибок в будущем. Кудрин также отметил, что до распада СССР люди предполагали переход к рыночной экономике от плановой.

Никто не знал, каким он будет, однако вероятность того, что Советский Союз распадется, была низкой. Люди обсуждали этот вариант, но считали, что СССР перестанет существовать, только если какие-то силы будут его растаскивать. Прежде всего подозрения падали на национальные окраины, которые захотели стать самостоятельными. Также предполагали, что на развал общей страны повлиял бы национализм.