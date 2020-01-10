Экс-главврача оштрафовали в Астрахани за избиение подчиненной

Астраханский областной суд обязал бывшего главврача областной детской больницы Игоря Ливинсона заплатить штраф за избиение подчиненной. Сумма взыскания составит пять тысяч рублей.

Хотя изначально речь шла о 20 тысячах рублей по административной статье о побоях. Однако суд обжаловал решение.

«Астраханский областной суд рассмотрел жалобу. Размер штрафа снижен до пяти тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», — рассказал представитель суда РИА «Новости».

Случай произошел еще в сентябре 2019 года в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой. Ранее СМИ писали, что Игорь Ливинсон поднял руку на заведующую консультативной поликлиникой. Из-за чего произошел конфликт, доподлинно не известно. Местные издания утверждали, что ссора случилось якобы из-за несправедливого увольнения заведующей.

Однако когда об избиении стало известно, Ливинсона самого уволили из больницы. Он занимал пост главврача с мая 2019 года. Пострадавшая заявляла, что после нового назначения в медучреждении «начались репрессии и давление на многих сотрудников с его стороны». Кроме того, партия «Единая Россия» исключила Ливинсона из своих рядов.