Главврача астраханской больницы уволили после жалобы коллеги на побои

Главный врач областной детской больницы имени Н. Н. Силищевой в Астрахани напал на свою подчиненную. Мужчина избил заведующую поликлиники при медучреждении.

В больнице уже провели внутреннюю проверку, рассказал «Интерфаксу» исполняющий обязанности министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов.

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«По ее результатам уволен главный врач. На его должность назначен заместитель главного врача больницы Юрий Яснопольский», — уточнил он.

В ГУ МВД по региону добавили, что получили от заведующей заявление о нанесенных побоях. Ведомство тоже проводит проверку случившегося.

В одной из групп «ВКонтакте» указано, что конфликт между главврачом и его подчиненной начался из-за необоснованного увольнения последней.

Главным врачом больницы с мая 2019 года является Игорь Ливинсон. Пострадавшая заявила, что после его назначения в медучреждении «начались репрессии и давление на многих сотрудников с его стороны».

Женщина отметила, что начальник начал избивать ее при выходе из ординаторской. Она получила растяжение, ссадины и ушибы, а потом и лишилась телефона — главврач его отнял и разбил. После этого заведующая поликлиникой вызвала полицию.