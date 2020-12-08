Экс-глава Мосгорсуда Егорова стала советником Собянина

«Назначение подтверждаем», — заявили собеседники агентства.

Как напомнила газета «Известия», Ольга Егорова занимала пост председателя Московского городского суда с 2000 года. О том, что она намерена сложить полномочия стало известно 11 сентября этого года. Причины своего решения Егорова не комментировала. Отставку приняла Высшая квалификационная коллегия.

Новым председателем Московского городского суда стал Михаил Птицын. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До этого Птицын занимал должность председателя главы Западно-Сибирского окружного военного суда, откуда в 2010 году перешел на должность главы Южного (Северо-Кавказского) окружного военного суда.