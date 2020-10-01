Путин назначил нового главу Мосгорсуда

Председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын стал главой Московского городского суда. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», — говорится в документе, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступит в силу 24 октября.

Михаил Птицын с 2010 года был председателем Южного (Северо-Кавказского) окружного военного суда. С 2007 по 2010 год занимал должность главы Западно-Сибирского окружного военного суда.

О том, что Птицын может сменить на посту теперь уже экс-председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, стало известно еще летом. Он заручился поддержкой Верховного суда и Совета судей. Егорова 11 сентября ушла в отставку. Она руководила работой Мосгорсуда 20 лет.