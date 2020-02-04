Экс-глава Чувашии пропал после отставки

Сидоров заявил, что понятия не имеет, где сейчас находится его бывший начальник. «Игнатьев уже не глава Чувашии. Не знаю, это его личное дело», — пояснил он.

Новый руководитель региона Олег Николаев заявил, что судьбой предшественника он не интересовался, так как у него слишком много дел. Работать с Игнатьевым глава Чувашии тоже не готов.

«Я читал указ президента, там все сказано. Формулировки документа не предполагают возможности дальнейшего сотрудничества», — заявил Олег Николаев.

Между тем именно новый губернатор был последним, кто видел уволенного Михаила Игнатьева. Во всяком случае под камерами. В эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ можно увидеть их встречу в кабинете главы Чувашии. Скорее всего, Игнатьев просто передал дела своему сменщику.

Неактивен бывший губернатор и в социальных сетях. В Instagram последний снимок появился пять дней назад. В подписи к фотографии экс-глава Чувашии поблагодарил жителей региона за доверие.

Михаил Игнатьев уроженец чувашской деревни Малые Торханы. Регионом он руководил на протяжении 10 лет. В январе — после двух скандальных выходок — он лишился своего поста с формулировкой «по утрате доверия президента страны».

В первом случае Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Через несколько дней он решил поиграть в «собачку» с офицером МЧС.

Глава региона вытянул вверх руку с ключами от пожарной машины, заставив спасателя прыгать перед ним.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что уволенный руководитель Чувашии Михаил Игнатьев не обладал самым важным качеством для чиновника — уважением к людям.