    04 февраля 2020, 17:38

    Экс-глава Чувашии пропал после отставки

    Анатолий Минкин

    Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев перестал выходить на связь. Журналисты издания «Подъем» решили выяснить, чем он занимается после скандальной отставки. Но найти бывшего чиновника не помогли ни его бывший представитель Олег Сидоров, ни новый глава республики Олег Николаев.

    Сидоров заявил, что понятия не имеет, где сейчас находится его бывший начальник. «Игнатьев уже не глава Чувашии. Не знаю, это его личное дело», — пояснил он.

    Новый руководитель региона Олег Николаев заявил, что судьбой предшественника он не интересовался, так как у него слишком много дел. Работать с Игнатьевым глава Чувашии тоже не готов.

    «Я читал указ президента, там все сказано. Формулировки документа не предполагают возможности дальнейшего сотрудничества», — заявил Олег Николаев.

    Между тем именно новый губернатор был последним, кто видел уволенного Михаила Игнатьева. Во всяком случае под камерами. В эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ можно увидеть их встречу в кабинете главы Чувашии. Скорее всего, Игнатьев просто передал дела своему сменщику.

    Неактивен бывший губернатор и в социальных сетях. В Instagram последний снимок появился пять дней назад. В подписи к фотографии экс-глава Чувашии поблагодарил жителей региона за доверие.

    Михаил Игнатьев уроженец чувашской деревни Малые Торханы. Регионом он руководил на протяжении 10 лет. В январе — после двух скандальных выходок — он лишился своего поста с формулировкой «по утрате доверия президента страны».

    В первом случае Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Через несколько дней он решил поиграть в «собачку» с офицером МЧС.

    Глава региона вытянул вверх руку с ключами от пожарной машины, заставив спасателя прыгать перед ним.

    Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что уволенный руководитель Чувашии Михаил Игнатьев не обладал самым важным качеством для чиновника — уважением к людям.