Путин заявил, что уволенный глава Чувашии не уважал людей

Уволенный с поста главы Чувашии Игнатьев не проявлял уважения к людям. Это главное требование для чиновника любого уровня, но он этим качеством не обладал. Об этом на встрече с общественниками Череповца заявил Владимир Путин.

«То, что я видел, — это безобразие», — привел слова президента России ТАСС.

При этом Владимир Путин отметил, что никаких претензий к экс-главе Чувашии правоохранительные органы не имели. Так он ответил на вопрос, не подозревали ли Игнатьева в коррупции.

«Мне об этом ничего не известно», — пояснил президент.

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев управлял регионом 10 лет. Но останется в памяти только по двум поступкам, которые совершил в свой последний месяц работы. В январе руководитель региона поздравил работников местных СМИ с Днем российской печати призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

Пресс-служба правительства сначала пыталась объяснить слова шефа тем, что они имел в виду «раскрывать подноготную». Но в конце концов там просто заявили, что Игнатьев — жертва «информационной атаки». Через несколько дней Михаил Игнатьев решил поиграть в «собачку» с офицером МЧС.

На площади, где вручали служебный транспорт, губернатор заставил одного из сотрудников ведомства подпрыгивать за ключами, которые он поднял над головой. Видео оказалось в Сети, и многим оно не понравилось.

Попытка объяснить это «дружеской шуткой» успехом не увенчалась. Сначала Игнатьева раскритиковали в «Единой России», напомнив, что офицер МЧС спасает жизни и его стоит уважать. После этого губернатора исключили из партии. На следующий день Владимир Путин подписал указ об отставке главы Чувашии «по утрате доверия президента страны».