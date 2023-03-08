Общество 08 марта 2023, 17:28 Экс-глава Белгорода перед задержанием пытался покинуть страну — адвокат Адвокат Палымова: экс-главу Белгорода Иванова задержали в аэропорту в Москве РИА «Новости»

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Бывшего главу Белгорода Антона Иванова задержали в московском аэропорту, рассказала ТАСС его адвокат Елена Палымова. Она добавила, что ее подзащитный намеревался улететь в Узбекистан.

«Задержание происходило 6 марта в аэропорту в Москве. Он планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с моего разрешения», — отметила Палымова.

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Днем 8 марта Свердловский районный суд Белгорода арестовал Антона Иванова по делу о получении взятки. Бывший мэр города проведет в заключении два месяца, сообщили «Известия». По данным издания, подозреваемый объяснил желание отправиться в Узбекистан поиском работы. Он рассказал, что уже посещал Ташкент двумя неделями ранее.

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Антона Иванова обвиняют в получении взятки размером два миллиона 930 тысяч рублей. По словам его адвоката, столько стоит автомобиль, который якобы получил экс-мэр Белгорода. Обвиняемый покинул свой пост в октябре 2022 года. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это случилось из-за неисполнения чиновником данных обещаний.