08 марта 2023, 14:35
Адвокат подтвердил задержание экс-мэра Белгорода Иванова по делу о взятке
Адвокат Палымова подтвердила задержание экс-мэра Белгорода Иванова по делу о взятке
Правоохранители задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, заявила его адвокат Елена Палымова. По ее словам, экс-градоначальника обвиняют в получении взятки, сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, сейчас идет судебное заседание. Иванову изберут меру пресечения.
Реклама
«Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере два миллиона 930 тысяч рублей», — отметила правозащитница.
Реклама
Она добавила — согласно предъявленному обвинению, взятка представляла собой автомобиль.
Бывший мэр Белгорода покинул свой пост в конце октября прошлого года, напомнил RT. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, Антон Иванов перешел на новую работу. Исполнять обязанности главы города временно назначили Валентина Демидова.
О задержании чиновника стало известно днем 8 марта. По предварительным данным, в операции задействовали сотрудников ФСБ. В правительстве Белгородской области пока не прокомментировали ситуацию. Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что Иванов покинул должность градоначальника из-за невыполненных обещаний.
Задержания
Суд
Адвокаты
Чиновники
Реклама
Реклама