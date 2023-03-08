Криминал 08 марта 2023, 14:35 Адвокат подтвердил задержание экс-мэра Белгорода Иванова по делу о взятке Адвокат Палымова подтвердила задержание экс-мэра Белгорода Иванова по делу о взятке Антон Иванов / Telegram

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Правоохранители задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, заявила его адвокат Елена Палымова. По ее словам, экс-градоначальника обвиняют в получении взятки, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, сейчас идет судебное заседание. Иванову изберут меру пресечения.

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«Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере два миллиона 930 тысяч рублей», — отметила правозащитница.

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Она добавила — согласно предъявленному обвинению, взятка представляла собой автомобиль.

Бывший мэр Белгорода покинул свой пост в конце октября прошлого года, напомнил RT. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, Антон Иванов перешел на новую работу. Исполнять обязанности главы города временно назначили Валентина Демидова.

О задержании чиновника стало известно днем 8 марта. По предварительным данным, в операции задействовали сотрудников ФСБ. В правительстве Белгородской области пока не прокомментировали ситуацию. Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что Иванов покинул должность градоначальника из-за невыполненных обещаний.