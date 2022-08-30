Экс-депутата Илью Пономарева заочно арестовали по делу о фейках
Суд заочно арестовал экс-депутата Пономарева на два месяца
Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об избрании такой меры пресечения в отношении политика сообщил ТАСС.
В суде уточнили, что Пономарева обвинили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти.
«Решением суда он заочно арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции», — уточнил собеседник агентства.
Пономарев был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, членом фракции «Справедливая Россия». Начиная с 2014 года он не проживает на территории России. По неподтвержденным официально данным, Пономарев может находиться на Украине.
Статуса депутатской неприкосновенности его лишили в 2015 году по запросу Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного дела о растрате средств фонда «Сколково». Позже против Пономарева возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск.
В январе этого года Пономарев в эфире украинского телеканала заявлял о готовности защищать эту страну с оружием в руках.