Сбежавший экс-депутат Госдумы заявил о готовности воевать против России

Живущий на Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сказал, что в случае необходимости готов будет защитить эту страну от России. По его словам, он возьмет оружие и пойдет на фронт. Такое заявление Пономарев сделал во время интервью телеканалу «Украина 24».

Он рассказал, что его друг Мумин Шакиров, бежавший из России и сейчас живущий в Киеве, задал ему вопрос о готовности защищать Украину при нападении на нее РФ.

«Он у меня спросил: „А если [президент РФ Владимир] Путин сейчас нападет на Украину, ты, украинский гражданин, но россиянин по происхождению, ты что будешь делать?“ Я сказал, что я буду в данном случае как Вилли Брандт, я возьму винтовку и пойду на фронт», — заявил политик.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы V и VI созывов, являлся членом фракции «Справедливая Россия». В 2014 году он был единственный парламентарием, который проголосовал против присоединения Крыма к России.

В этом же году Пономарев эмигрировал, сначала он жил в США, потом переехал на Украину. В России его обвинили в растрате, речь идет о сотрудничестве бывшего депутата с фондом «Сколково». СК РФ объявил его в международный розыск и требует экстрадиции в Россию.