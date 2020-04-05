Экономисты предупредили о рецессии российской экономики

Россию в ближайшие два года ждет экономический спад из-за эпидемии. Ситуация развивается по шоковому сценарию.

«Для нашей страны из-за самой „идеальности“ экономического шторма — сочетания „карантинного шока“ с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения „нефтяных доходов“ — кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом», — приводит РИА «Новости» текст прогноза по экономике России, который составил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Специалисты ЦМАКП отмечают, что роста бедности и безработицы уже не избежать. После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей. В этом случае прирост ВВП к 2022 году может составить 1%.

Если экономика окажется без государственной поддержки, то она обрушится, и это будет жесткий сценарий. При таком раскладе уже в 2020 году ВВП может упасть примерно на 3%.

Президент России Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса объявил весь апрель нерабочим. В стране сейчас не работают многие предприятия. В трудную ситуацию попал малый бизнес, особенно в социальной сфере.

По последним данным, в России зафиксировали 5389 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 45 человек.