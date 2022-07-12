Евро на международном рынке сравнялось с долларом впервые с 2002-го

Курс евро впервые за последние 20 лет сравнялся с курсом доллара, свидетельствуют данные международного рынка. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 12:50 евро подешевело до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара.

«Минутами ранее евро приравнялся к доллару», — сообщили в агентстве.

Это произошло впервые с декабря 2002 года.

Днем 11 июля, по данным Московской биржи, курс евро на торгах опустился до минимального за 20 лет значения и составил 1,0096 доллара. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил снижение курса евро рецессией в Евросоюзе, которая связана с отказом от газа.