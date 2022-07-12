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    12 июля 2022, 13:20

    Евро на международном рынке сравнялось с долларом впервые с 2002-го

    Евро сравнялось с долларом

    Екатерина Виславская

    Курс евро впервые за последние 20 лет сравнялся с курсом доллара, свидетельствуют данные международного рынка. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В 12:50 евро подешевело до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара.

    «Минутами ранее евро приравнялся к доллару», — сообщили в агентстве.

    Это произошло впервые с декабря 2002 года.

    Днем 11 июля, по данным Московской биржи, курс евро на торгах опустился до минимального за 20 лет значения и составил 1,0096 доллара. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил снижение курса евро рецессией в Евросоюзе, которая связана с отказом от газа.