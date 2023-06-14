Общество 14 июня 2023, 05:56 Зарплаты всем учителям предложили повысить в России Депутат Нилов предложил повысить зарплаты всем учителям до 2,5 МРОТ Freepik

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Учителям могут повысить заработную плату до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил заместитель главы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что проект внесли в Госдуму и отправили на рассмотрение правительства. По словам Нилова, разница бюджетов по всем регионам России не должна влиять на качество образования. В его интересах сделать профессию педагога привлекательной вне зависимости от местонахождения вакансии.

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«Учительские зарплаты — не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения», — сказано в публикации.

Председатель отметил, что после одобрения инициативы оплата труда учителей не должна быть снижена, а также недопустимо ухудшать условия на рабочем месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о дополнительной плате педагогам выдающихся школ искусств и колледжей. Он отметил, что намерен вести дальнейшее наблюдение ради грамотного направления ресурсов на повышение качества образования.