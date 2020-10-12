Экономист предупредил о возможном подорожании товаров из-за коронавируса

«Пшеница — продукт, на который существуют мировые цены, зерновые биржи. Россия является крупнейшим экспортером», — напомнил специалист.

По его словам, с начала года в некоторых странах стоимость пшеницы подскочила на 25-30% в связи с неурожаем и коронавирусом. Селянин добавил, что это все будет перенесено на российских покупателей и производителей.

При этом экономист усомнился в сильном подорожании антисептиков и медицинских масок, как это было минувшей весной.

«Тогда был беспрецедентный дефицит. Сейчас все подготовились, всего навыпускали», — продолжил собеседник информагентства.

«Дни.ру» отметили, что и стоимость лекарственных препаратов существенно не изменится, так как государство регулирует цены на аптечные товары.

В свою очередь экономист Никита Масленников допустил, что курс американской валюты может подскочить до 80-85 рублей в случае введения антироссийских санкций до конца года.