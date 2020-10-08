Экономист допустил резкое подорожание доллара
Экономист Никита Масленников допустил, что курс американской валюты может подскочить до 80-85 рублей в случае введения антироссийских санкций до конца года. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам специалиста, только введение очередных рестрикций против России может существенно повлиять на ослабление отечественной валюты.
«Здесь много таких дамокловых мечей и неизвестно, какой из них и когда упадет на голову», — заметил собеседник информагентства.
По его мнению, если ограничительных мер не будет, то стоимость доллара может колебаться в районе от 70 до 75 рублей.