Экономист допустил резкое подорожание доллара

По словам специалиста, только введение очередных рестрикций против России может существенно повлиять на ослабление отечественной валюты.

«Здесь много таких дамокловых мечей и неизвестно, какой из них и когда упадет на голову», — заметил собеседник информагентства.

По его мнению, если ограничительных мер не будет, то стоимость доллара может колебаться в районе от 70 до 75 рублей.