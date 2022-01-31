Экономист напомнил, кому поднимут пенсии с февраля

В начале 2022 года пенсии проиндексировали на 5,9% — такое решение основано на прошлом прогнозе по инфляции, который составлял примерно 4%. Однако фактическая инфляция оказалась намного выше, поэтому власти приняли решение проиндексировать выплаты на 8,6%. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — пояснила экономист.

Кроме того, начиная с февраля, в России будут проиндексированы регулярные выплаты по инвалидности, а также для тех, кто работал ликвидаторами на Чернобыльской АЭС, для вдов погибших или умерших ветеранов ВОВ, также для ее участников и ветеранов боевых действий. Сорокина добавила, что материнский капитал также вырастет на 8,4%, в соответствии с фактической инфляцией.

Закон об индексации пенсий подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Пенсии, которые проиндексированы на 8,6%, смогут получить все российские пенсионеры с 1 февраля.