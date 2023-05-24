Общество 24 мая 2023, 16:16 Экологи Мосгосстройнадзора оштрафовали строителей на 12,5 млн рублей Мосгосстройнадзор: с начала года стройки Москвы оштрафовали на 12,5 миллиона рублей Telegram

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Экологические и санитарные нормы на стройплощадках Москвы с начала года проверили почти две тысячи раз. Об этом АГН «Москва» рассказал председатель комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.

По итогам проверок специалисты Мосгосстройнадзора составили 124 протокола об административных правонарушениях.

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«Общая сумма штрафов превысила 12,5 миллиона рублей. Все нарушения находятся на контроле инспекторов до полного их устранения», — подчеркнул Войстратенко.

Чаще всего москвичи жаловались на шумные строительные работы. По каждому такому обращению проводилась проверка. На место выезжали сотрудники подведомственного комитету Центра экспертиз и замеряли уровень шума рядом с жилыми домами заявителей. Из 193 жалоб превышение допустимых нормативов выявили в 110 случаях.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочего на стройке в Большом Черкасском переулке.