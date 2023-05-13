13 мая 2023, 17:34
Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего в Москве
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Большом Черкасском переулке
Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели рабочего при обрушении перекрытий при проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте в Большом Черкасском переулке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате ЧП один рабочий погиб на месте, еще одного отвезли в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Реклама
Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба Следственного комитета по Москве инициировала доследственную проверку по факту случившегося.
«В настоящее время следователи изучают строительную документацию, опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия. В ближайшие время назначат строительно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы», — отметили в СК.
Источник «360» отмечал, что в здании рухнули потолочные перекрытия.
Прокуратура РФ
Следственный комитет России
Реклама
Реклама