Происшествия 13 мая 2023, 17:34 Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего в Москве Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Большом Черкасском переулке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели рабочего при обрушении перекрытий при проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте в Большом Черкасском переулке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате ЧП один рабочий погиб на месте, еще одного отвезли в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

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Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба Следственного комитета по Москве инициировала доследственную проверку по факту случившегося.

«В настоящее время следователи изучают строительную документацию, опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия. В ближайшие время назначат строительно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы», — отметили в СК.

Источник «360» отмечал, что в здании рухнули потолочные перекрытия.