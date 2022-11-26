Общество 26 ноября 2022, 01:32 Экипажу катера «Арарат» вручили награды за помощь в эвакуации жителей Херсона Кириенко наградил экипаж катера, помогавшему эвакуировать жителей Херсона

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Члены экипажа катера «Арарат» помогали эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый. Сегодня им вручили государственные награды, сообщила администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

«Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо провели торжественную церемонию вручения высоких государственных наград членам экипажа речного катера „Арарат“», — отмечено в публикации.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа 18 ноября. Капитан «Арарата» Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк получили орден Мужества, а матрос Роман Уваров — медаль «За спасение погибавших». Их наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

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«Награждение абсолютно заслуженное, вам большое спасибо», — сказал Кириенко.

Ранее он заявил, что участники спецоперации демонстрируют высшую форму служения России. По его словам, такой же пример подают работники заводов, которые обеспечивают потребности армии.