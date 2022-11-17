Спецоперация 17 ноября 2022, 22:25 Кириенко назвал героями участников спецоперации на Украине Кириенко: участники СВО на Украине демонстрируют высшую форму служения государству РИА «Новости»

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Участники спецоперации служат своей стране, такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке форума «ГосСтарт», который состоялся в Нижнем Новгороде. Его слова передала пресс-служба Росмолодежи.

«Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои», — отметил Кириенко.

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По его словам, такой же пример служения Родине подают те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал в соцсетях видео с плененным украинским бойцом. По его словам, это был удачный бой для российских военнослужащих.

Днем 17 ноября Минобороны России сообщило о взятии под контроль дороги между Никольском и Павловкой на Южно-Донецком направлении. ВСУ попытались атаковать позиции российских военных, но не смогли их занять.