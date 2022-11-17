17 ноября 2022, 22:25
Кириенко назвал героями участников спецоперации на Украине
Кириенко: участники СВО на Украине демонстрируют высшую форму служения государству
Участники спецоперации служат своей стране, такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке форума «ГосСтарт», который состоялся в Нижнем Новгороде. Его слова передала пресс-служба Росмолодежи.
«Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать родину в специальной военной операции. Они герои», — отметил Кириенко.
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По его словам, такой же пример служения Родине подают те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии.
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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал в соцсетях видео с плененным украинским бойцом. По его словам, это был удачный бой для российских военнослужащих.
Днем 17 ноября Минобороны России сообщило о взятии под контроль дороги между Никольском и Павловкой на Южно-Донецком направлении. ВСУ попытались атаковать позиции российских военных, но не смогли их занять.
Специальная военная операция РФ на Украине
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