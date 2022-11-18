Общество 18 ноября 2022, 18:14 Экипаж катера «Арарат» наградили за вывоз людей из Херсона Президент Путин наградил экипаж катера «Арарат» за мужество при вывозе людей из Херсона Austin Neill/Unsplash / Unsplash

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Членов экипажа речного катера «Арарат», которые помогали вывозить людей с правобережной части Херсонской области, наградили за проявленное мужество. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали официальном портале правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные экипажем речного катера „Арарат“ при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации», — следует из текста указа.

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Глава государства наградил орденами Мужества капитана Владимира Куценко, группового механика Олега Березюка и начальника отдела пассажирских перевозок Александра Пащенко, а также медалью «За спасение погибавших» — матроса Романа Уварова.

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Власти Украины анонсировали запуск железнодорожного сообщения между Киевом и Херсоном, сообщило издание Ura.ru. Первым рейсом 18 ноября из украинской столицы отправятся около 200 человек.

Ранее стало известно, что украинское руководство намерено объявить мобилизацию в Херсоне. По предварительной информации, к призыву готовят всех жителей, подходящих по возрасту.