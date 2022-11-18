18 ноября 2022, 18:14
Экипаж катера «Арарат» наградили за вывоз людей из Херсона
Президент Путин наградил экипаж катера «Арарат» за мужество при вывозе людей из Херсона
Членов экипажа речного катера «Арарат», которые помогали вывозить людей с правобережной части Херсонской области, наградили за проявленное мужество. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали официальном портале правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные экипажем речного катера „Арарат“ при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации», — следует из текста указа.
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Глава государства наградил орденами Мужества капитана Владимира Куценко, группового механика Олега Березюка и начальника отдела пассажирских перевозок Александра Пащенко, а также медалью «За спасение погибавших» — матроса Романа Уварова.
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Власти Украины анонсировали запуск железнодорожного сообщения между Киевом и Херсоном, сообщило издание Ura.ru. Первым рейсом 18 ноября из украинской столицы отправятся около 200 человек.
Ранее стало известно, что украинское руководство намерено объявить мобилизацию в Херсоне. По предварительной информации, к призыву готовят всех жителей, подходящих по возрасту.
Награды
Владимир Путин
Херсон
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