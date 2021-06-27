Екатеринбурженка стала единственным пассажиром рейса из Турции

Россиянка Анна Филина стала единственным пассажиром рейса из Антальи в Екатеринбург. Кроме нее в огромном «трехкомнатном» самолете были только бортпроводники. О самом необычном полете в своей жизни девушка рассказала в беседе с «360».

«Вчера ночью я летела из Турции абсолютно одна. <...> За шесть часов до вылета я решила проверить онлайн-табло. Оказалось, что мой рейс перенесли на три часа раньше. Я приехала в аэропорт, зарегистрировалась и все время была одна», — рассказала Филина.

По ее словам, все это время ее не покидало ощущение какой-то ошибки. Уже сидя в вестибюле перед гейтом она не была уверена, что все-таки полет состоится. Кругом не было ни души.

В самолете ее встретили 12 бортпроводников. Они тоже были очень удивлены. Во время полета, по словам Филиной, к ней подошли три сотрудника, чтобы познакомиться и спросить, как так получилось, что она одна летит из Турции в Россию.

«Все отработали по полной. Было отлично. Очень непривычно летать одной в таком огромном самолете. В Екатеринбурге меня тоже встретили одну. Сотрудники [таможни] ради меня вышли на работу, погрузили мой 10-килограммовый багаж», — добавила собеседница «360».

Оперштаб принял решение возобновить авиасообщение с Турцией 22 июня. До этого полетов между странами не было с 15 апреля. Видимо, поэтому, россиянка и оказалась единственным пассажиром в огромном лайнере.