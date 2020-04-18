Екатеринбургская больница №1 закрыта на карантин

Пока не известно точное число заболевших. Медучреждение будет закрыто до особого распоряжения для проведения эпидемиологических мероприятий. Все плановые операции в больнице отложены.

По последним данным, на сегодня в области коронавируса нового типа выявлен у 126 человек, из них 11 случаев было зафиксировано за минувшие сутки. Сейчас в регионе шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас в России коронавирус подтвержден у 36 793 больных. Скончались от инфекции 313 человек. Выздороветь удалось 3 057 пациентам.

Ранее сообщалось, что в Кремле не довольны мерами по поддержке населения и бизнеса на фоне пандемии.