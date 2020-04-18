    18 апреля 2020, 21:13

    Екатеринбургская больница №1 закрыта на карантин

    Александра Каширина

    В Екатеринбурге закрыли центральную городскую клиническую больницу № 1 на карантин. Несколько ее врачей и пациентов были госпитализированы в инфекционный корпус больницы № 40, сообщил ТАСС.
    Екатеринбургская больница №1 закрыта на карантин

    Пока не известно точное число заболевших. Медучреждение будет закрыто до особого распоряжения для проведения эпидемиологических мероприятий. Все плановые операции в больнице отложены.

    По последним данным, на сегодня в области коронавируса нового типа выявлен у 126 человек, из них 11 случаев было зафиксировано за минувшие сутки. Сейчас в регионе шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии.

    Сейчас в России коронавирус подтвержден у 36 793 больных. Скончались от инфекции 313 человек. Выздороветь удалось 3 057 пациентам.

    Ранее сообщалось, что в Кремле не довольны мерами по поддержке населения и бизнеса на фоне пандемии.