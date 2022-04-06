Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был ярким и сильным человеком, его невозможно было победить, и поэтому все надеялись, что он выкарабкается. Таких людей больше нет, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен отметила, что она, как и все, до последнего момента надеялась, что Жириновский выздоровеет.

«Если честно, к таким новостям нельзя привыкнуть или подготовиться. Для нас это, безусловно, большая утрата и потеря. И мы, конечно, надеялись, что Владимир Вольфович выкарабкается, настолько он был сильным и ярким человеком, которого невозможно было победить», — призналась Мишонова.

Омбудсмен добавила, что Жириновский был очень влиятельным политиком и одним из самых ярких представителей общества.

«Он был большим, крупным, влиятельным политиком. Полиглот, владел несколькими языками, был хорошо образован. Вы знаете, я, будучи студенткой, голосовала за него в 1993 году. И конечно, его эксцентричность, его харизма была неотъемлемой частью нашей жизни. Он остается для нас одним из самых ярких представителей нашего общества. И мне очень сегодня жаль, что мы больше не услышим от него таких мудрых и пророческих высказываний. Мне очень жаль, что нет ему замены и таких людей больше нет нашей политической сцене. Очень жаль», — сказала она.

Ранее своими воспоминаниями о Жириновском с «360» поделился адвокат Павел Астахов. Он отметил, что в бытность уполномоченным по правам ребенка в РФ среди всех политиков больше всего обращений о проблемах детей получал именно от Жириновского.

О смерти Владимира Жириновского стало известно сегодня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР скончался в 75 лет после продолжительной болезни.