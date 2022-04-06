Достойный медали за защиту детей. Павел Астахов поделился личными воспоминаниями о Жириновском

Адвокат Павел Астахов рассказал, что в бытность уполномоченным по правам ребенка именно от Владимира Жириновского получал больше всего обращений в защиту семей и детей. Своими воспоминаниями о лидере ЛДПР он поделился с «360».

«Ушел один из величайших политиков, при этом очень яркая личность, настолько, что многосторонностью своей он затмевал многих», — сказал Астахов.

Когда Астахов занимал должность детского омбудсмена, то по многим вопросам работал с Жириновским. От него приходило больше всего обращений о проблемах в семьях.

«Когда я был в должности уполномоченного, самое больше число обращений в защиту семей, детей, проблем различных шло именно от Владимира Вольфовича. Ни от одного из действующих политиков, которые тогда были, не было столько обращений, сколько от него. Я с ним несколько раз встречался по этим вопросам. Даже мыслящий, возможно, наградить его медалью за заслуги в деле защиты детей», — рассказал адвокат.

Астахов рассказал, что впервые узнал о Жириновском в конце 1980-х.

«В Сокольниках, я жил тогда рядом, выходил на ступеньки дома и просто с людьми беседовал. Стояла толпа, и он говорил, по какому пути должна Россия идти, как надо устроить государство. И у него невероятное предвидение было. Неслучайно сейчас его показывают, цитируют, как он предвидел многие вещи. Вот тогда еще, в 1980-х, он уже видел», — сказал адвокат.

Жириновский был настоящим патриотом России, добавил Астахов.

«Заменить его невозможно. Если только несколько разных человек. Среди всех качеств, которые мы называем, есть еще принципиальность. Он был очень последовательным и принципиальным, никогда не отступал от своей позиции и линии, которую он вел. Такого политика можно, конечно, „воспитать“, но из „готовых“ я не вижу, конечно», — отметил он.

Таких людей, как Жириновский, просто не осталось, отметил адвокат.

«Представьте себе, человек, который воспитан советской системой образования, занимался наукой, пережил исторический слом, правильно спрогнозировал, удержался, и все время шел в гору, только наращивая своей политический авторитет», — сказал Астахов.

О смерти Жириновского в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер ЛДПР умер после продолжительной болезни на 76-м году жизни.