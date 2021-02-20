Ефремова отправили обратно в Белгородскую область

Актера Михаила Ефремова вернут в Белгородскую область. Там он изначально и отбывал свой срок. Ранее его этапировали в Москву для судебных разбирательств.

Осужденного за гибель человека в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 «Водник» обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

В пятницу, 5 февраля, во ФСИН раскрыли причину перевода Ефремова из колонии в Белгородской области, где ранее он отбывал свое наказание, в Москву. В ведомстве сообщили, что осужденного переместили в один из следственных изоляторов столицы для участия в следствии.

Ефремов оказался в тюрьме после того, как 8 июня в центре Москвы попал в аварию. Актер был пьян и вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в фургон. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов.