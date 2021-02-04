Бывший адвокат Ефремова предположил, в чем кроется причина претензий артиста

Экс-адвокат два раза писал объяснительные на жалобы, которые подает Ефремов. Сначала актер отправил заявление в Министерство юстиции России, а после — в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. По словам Алешкина, он не понимает суть претензий актера, который даже в жалобах противоречит сам себе. Кроме того, адвокат ни разу не выходил за рамки восьмистраничного договора, заключенного между ним и Ефремовым.

«Понятно, что за всем этим стоят его адвокаты. Я думаю, это зависть — первое, второе — ревность. Еще когда мы общались с коллегами, прозвучало: „Мы вас не ждали“. Видимо, какая-то месть. Другого варианта у меня нет. Я не могу поверить, что он (Ефремов — прим. ред.) сошел с ума», — заявил Алешкин.

Артист не мог подписать восемь листов договора, а потом говорить, что его принудили и обманули. Актер не подписывает доверенность на банковскую ячейку жене Софье Кругликовой, а жалобы — легко.

За всем этим может стоять супруга Ефремова, допустил источник агентства. Предположительно, именно по той причине, что Алешкин не стал уговаривать актера подписать доверенность на банковскую ячейку. В ней хранятся основные накопления артиста. На счету, доступом к которому владеет Кругликова, лежит не более пяти миллионов рублей. Алешкин пытался поговорить с женщиной перед Новым годом, но безрезультатно. Та отрицает свою причастность к отставке адвоката.

Алешкин предоставил объяснительную в адвокатскую палату Санкт-Петербурга в ответ на жалобу Ефремова. Она имеется в распоряжении агентства. В ней сторона защиты говорит, что все претензии были прописаны в договоре, подписанным актером. Под претензиями понимаются подготовка кассации, якобы без ведома Ефремова, а также разговор о помиловании и общение с прессой.

«Хочу обратить внимание на противоречивость заявления Ефремова М. О., в котором он говорит о том, что просит „работать на помилование“, и одновременно: „Я прекрасно понимаю, что подавать на помилование сейчас преждевременно“», — говорится в объяснительной.

Ефремов готовится к кассации, которую уже одобрил. Дату ее рассмотрения объявят в ближайшие дни.