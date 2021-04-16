Актер Михаил Ефремов, который сейчас отбывает срок за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области, впервые за полгода встретился с женой. Об этом сообщила «Газета ОНК».

По данным издания, в учреждениях УФСИН региона отменили запрет на свидания из-за пандемии коронавируса. Софья Кругликова после этого смогла навестить мужа.

«Из-за коронавирусных ограничений с родными, в том числе с женой, Михаил Ефремов мог лишь разговаривать по телефону и обмениваться письмами. Недавно из исправительной колонии его привозили в Москву, где он надеялся встретить с супругой, но не успел», — говорится на сайте газеты.

Сейчас к Ефремову хотят попасть его адвокаты, чтобы подписать кассационную жалобу. На условия содержания в колонии актер не жалуется.

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года напился и сел за руль своего Jeep. Он выехал на Садовое кольцо в районе Смоленской площади, на полном ходу вылетел на встречку и врезался в грузовик, которым управлял курьер из Рязани Сергей Захаров. От полученных травм мужчина умер. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но потом срок сократили на полгода.