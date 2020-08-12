12 августа 2020, 14:21
Инсульт подтвердился у Ефремова. Адвокат настаивает, что он в Боткинской больнице
Во вторник Михаилу Ефремову стало плохо перед зданием суда, где должно было начаться слушание по его делу. Медикам пришлось выносить актера на руках, чтобы уложить в скорую. В итоге Ефремову диагностировали инсульт.
Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу в отделение реанимации. Во вторник у врачей были подозрения на инсульт, но позже состояние актера пришло в норму.
Адвокат Эльман Пашаев подтвердил «360" информацию об диагностированном инсульте актера.
Состояние средней тяжести. В Боткинской больнице. Жалоб нет. Молодцы [врачи], работают хорошоЭльман Пашаев
Ранее в СМИ появилась информация, что актера в больнице нет и его давно выписали. Как оказалось, сотрудники больницы специально не выдавали местонахождение Ефремова.
Из-за состояния здоровья актера, слушание по делу перенесли на 18 августа.
Михаил Ефремов врезался в фургон курьера 8 июня. Водитель фургона не выжил. Но сторона защиты пытается добиться для актера оправдательного приговора.