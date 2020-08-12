Инсульт подтвердился у Ефремова. Адвокат настаивает, что он в Боткинской больнице

Во вторник Михаилу Ефремову стало плохо перед зданием суда, где должно было начаться слушание по его делу. Медикам пришлось выносить актера на руках, чтобы уложить в скорую. В итоге Ефремову диагностировали инсульт.

Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу в отделение реанимации. Во вторник у врачей были подозрения на инсульт, но позже состояние актера пришло в норму.

Адвокат Эльман Пашаев подтвердил «360" информацию об диагностированном инсульте актера.

Состояние средней тяжести. В Боткинской больнице. Жалоб нет. Молодцы [врачи], работают хорошо Эльман Пашаев

Ранее в СМИ появилась информация, что актера в больнице нет и его давно выписали. Как оказалось, сотрудники больницы специально не выдавали местонахождение Ефремова.

Из-за состояния здоровья актера, слушание по делу перенесли на 18 августа.

Михаил Ефремов врезался в фургон курьера 8 июня. Водитель фургона не выжил. Но сторона защиты пытается добиться для актера оправдательного приговора.