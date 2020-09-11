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    11 сентября 2020, 14:28

    Ефремов оказался не снобом

    Наза Салех Захи

    У сотрудников СИЗО-5 нет претензий к поведению Михаила Ефремова, которому дали восемь лет за смертельное ДТП. Жалоб от сокамерников тоже не поступало. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
    Ефремов оказался не снобом

    «Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — заявила Меркачева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Правозащитница считает, что во время апелляции актер должен показать свою четкую позицию общественности. Люди хотят увидеть, что он признает свою вину и кается. Меркачева полагает, что в таком случае есть шанс добиться уменьшения срока. Кроме того, колонию общего режима могут заменить на колонию-поселение.

    Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, в котором его признали виновным. Авария произошла 8 июня в центре Москвы. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице.

    Сначала Ефремов отрицал свою вину. Его адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что тот не находился на водительском месте, за рулем якобы был другой человек. Однако в конце концов артист признал вину. Пашаев заявил, что при таком раскладе актеру якобы обещали оправдательный приговор.

    Новости SMI.FM