Ефремов оказался не снобом

У сотрудников СИЗО-5 нет претензий к поведению Михаила Ефремова, которому дали восемь лет за смертельное ДТП. Жалоб от сокамерников тоже не поступало. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — заявила Меркачева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Правозащитница считает, что во время апелляции актер должен показать свою четкую позицию общественности. Люди хотят увидеть, что он признает свою вину и кается. Меркачева полагает, что в таком случае есть шанс добиться уменьшения срока. Кроме того, колонию общего режима могут заменить на колонию-поселение.

Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, в котором его признали виновным. Авария произошла 8 июня в центре Москвы. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице.

Сначала Ефремов отрицал свою вину. Его адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что тот не находился на водительском месте, за рулем якобы был другой человек. Однако в конце концов артист признал вину. Пашаев заявил, что при таком раскладе актеру якобы обещали оправдательный приговор.