Эфир киевского ТВ разбавил звонок из ЛНР. Украине рассказали об ожиданиях от Зеленского (и в них ничего хорошего)

«У нас же показывают все ваши каналы, украинские. И как посмотришь, особенно „Прямой“ и другие каналы… Уже просто ничего не ждем. Просто ничего», — заявил Александр из Антрацита.

Так он объяснил соведущему программы Максиму Назарову, чего же ждут жители ЛНР от новой украинской власти. Оказывается, ничего не ждут, а над Зеленским и украинским правительство откровенно потешаются.

«Просто люди уже смеются, если честно, над всем правительством, да и все», — пояснил Александр.

К слову, диалог между Александром и украинским журналистом шел на русском языке. Назаров перешел на чистейший русский на время звонка телезрителя, чтобы с ним пообщаться.

Диалог, в котором присутствует взаимоуважение оппонентов, состоялся после того, как президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорили по телефону. Разговор состоялся, кстати, по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили ряд важных вопросов, не последним из которых были Минские соглашения, положение дел в Донбассе, а также будущий обмен удерживаемыми лицами.