    15 февраля 2020, 13:06

    Эфир киевского ТВ разбавил звонок из ЛНР. Украине рассказали об ожиданиях от Зеленского (и в них ничего хорошего)

    Алексей Сахаров

    Житель города Антрацита в ЛНР — Луганская область, неподконтрольная Киеву — дозвонился в эфир украинского телеканала «Наш». Он рассказал, чего в республиках ждут от Зеленского. Спойлер: над ним смеются.

    «У нас же показывают все ваши каналы, украинские. И как посмотришь, особенно „Прямой“ и другие каналы… Уже просто ничего не ждем. Просто ничего», — заявил Александр из Антрацита.

    Так он объяснил соведущему программы Максиму Назарову, чего же ждут жители ЛНР от новой украинской власти. Оказывается, ничего не ждут, а над Зеленским и украинским правительство откровенно потешаются.

    «Просто люди уже смеются, если честно, над всем правительством, да и все», — пояснил Александр.

    К слову, диалог между Александром и украинским журналистом шел на русском языке. Назаров перешел на чистейший русский на время звонка телезрителя, чтобы с ним пообщаться.

    Диалог, в котором присутствует взаимоуважение оппонентов, состоялся после того, как президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорили по телефону. Разговор состоялся, кстати, по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили ряд важных вопросов, не последним из которых были Минские соглашения, положение дел в Донбассе, а также будущий обмен удерживаемыми лицами.