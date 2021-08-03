Эффективность российских вакцин к штаммам «дельта» и «дельта плюс» оказалась выше 90%

Российские вакцины от коронавируса способны противостоять новым штаммам «дельта» и «дельта плюс». Эффективность препаратов остается на уровне выше 90%, заявил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, хотя эффективность вакцин постоянно проверяется, проводятся тесты на вирус-нейтрализацию с каждым новым изолятом, сообщил «Интерфакс».

«К счастью, все существующие и зарегистрированные на территории РФ вакцины эффективны против коронавируса, но требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител», — уточнил Семенов.

Тем не менее, как подчеркнул специалист, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят штаммам «дельта» и «дельта плюс».

«По всем последним тестам <…> на вирус-нейтрализацию, мы видим, что антитела, которые вырабатываются в результате действия отечественных вакцин, эффективно работают», — отметил специалист.

Поэтому, по его словам, менять состав вакцин не требуется, важнее активнее проводить вакцинацию против коронавируса имеющимися препаратами, чтобы сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.