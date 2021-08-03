Главными антипрививочниками в России оказались бывшие троечники

Большинство россиян, которые заявили, что не собираются делать прививки от коронавируса, оказались бывшими троечниками. К такому выводу пришли авторы опроса на сервисе SuperJob.

При этом доля респондентов, которые окончили школу с золотой или серебряной медалью и уже привились от коронавируса, составила 46%. Тех, кто заявил, что не делал прививку и не планирует, среди бывших медалистов оказалось 25%, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования.

Авторы опроса отметили, что чем ниже у человека оценки в школьном аттестате, тем хуже его отношение к вакцинированию. Троечники оказались единственной группой респондентов, где доля антипрививочников была выше тех, кто сделал прививку — 39% против 34%. Вместе с тем 27% россиян с тройками в школьном аттестате уточнили, что все-таки собираются привиться. Среди хорошистов привитыми оказались 40% участников исследования.

Опрос также показал, что мужчины вакцинируются чаще, чем женщины. Среди мужчин-медалистов прививку сделали 54% опрошенных, а среди женщин со школьными медалями — 41%. Больше всего (48%) не хотят вакцинироваться женщины с тройками в аттестате.

В настоящее время в ряде регионов РФ введена обязательная вакцинация части населения. Прививки должны делать, в частности, работники сферы транспорта, услуг, здравоохранения и общепита.