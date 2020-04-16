Эффективность работы снизилась у трети россиян из-за удаленной работы

Специалисты провели опрос и выяснили, что 31% участников опроса сейчас не так эффективно выполняют задачи, как на рабочем месте. Из них 5% с трудом удается организовать работу в домашних условиях.

Тем не менее, 59% опрашиваемых не заметили изменений в эффективности работы с переходом на удаленку. Более того, 9% удается быть продуктивнее. По общению с коллегами и руководителями соскучились 16% респондентов.

«Однако удаленный формат работы имеет и положительные моменты. Так, более половины участников опроса отметили экономию времени на дорогу до офиса. Многие респонденты (43%) стали эффективнее работать за счет того, что теперь могут самостоятельно распределять время на рабочие задачи. Почти 40% россиян в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьей и учебу», — подчеркнули специалисты.

Ранее через государственный портал «Работа в России» в Министерство труда обратились более 180 тысяч безработных россиян.