Россияне за неделю подали 180 тысяч заявок на пособие по безработице

В Министерстве труда с 9 апреля работает электронный порядок регистрации безработных. Через госпортал «Работа в России» в ведомство обратились более 180 тысяч россиян с заявлениями на регистрацию.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на выступление главы министерства Антона Котякова на совещании у президента Владимира Путина. По его словам, с момента подачи заявки проходит 10 дней до постановки на учет в качестве безработного.

Даже не учитывая эти обращения, безработица в России выросла на 6,36% с начала 2020 года, отметил Котяков. Вместе с последними обращениями этот показатель будет больше на четверть, то есть до 915 тысяч человек.

Ранее Минтруд сообщал, что все безработные, вставшие на учет с начала марта, получат максимальное пособие в 12 130 рублей, а также дополнительные три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.