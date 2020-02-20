«Эффект Зеленского невозможен»: приглашение Шнурова в политику назвали провальным решением

Сергей Шнуров подался в политику и стал членом «Партии Роста». Если Зеленскому удалось превратиться из комика в президента, то певец вряд ли пройдет таким же путем. В первую очередь он шоумен, зарабатывающий на своем творчестве.

«Сложно говорить о каких-то электоральных перспективах, но явно тут упорно продолжают „есть этот кактус“, несмотря на то, что он колется. Шнура привлекли, как известно, он не бесплатный артист. Один из самых востребованных и дорогих артистов сегодня на рынке шоу», — сказал «360» политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он добавил, что в 2016 году «Партия Роста» провалилась и продолжает идти тем же путем. При этом политики могут позволить себе такого дорогостоящего артиста, как Сергей Шнуров. По словам эксперта, это выброшенные на ветер деньги провальной партии. Певцу же нет разницы: «давать концерты на каком-то съезде олигархов» или в партии. Для Шнурова это просто работа.

Мартынов напомнил историю прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского. Тот, будучи шоуменом и актером, смог стать лидером страны. В России такой вариант невозможен.

«У нас принципиально невозможен эффект Зеленского просто потому, что у нас совершенно другая политическая культура, другие люди, несмотря на то, что мы с ними условные родственники, я имею в виду с украинцами. У нас такой персонаж типа Шнура на волне популизма не может претендовать не только на первые роли, но даже на роль условного депутата Госдумы», — пояснил политолог.

Он добавил, что у певца вряд ли стоит задача пробиться в политику, так как он занимается своим творчеством.

Сергей Шнуров в феврале появился на мероприятии «Партии Роста». Позже стало известно, что он официально вступил в партию.