«Явно будет веселей»: Шнуров вступил в политическую партию

Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Музыканта заметили на мероприятии фракции. СМИ сразу предположили, что лидер группы «Ленинград» вступит в организацию и пойдет на выборы в Госдуму.

Шнуров приехал в гостиницу на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге, где лидер «Партии Роста» Борис Титов проводил встречу с руководителями региональных отделений. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Глава петербургского отделения Павел Швец заметил, что о присутствии музыканта «будет сделано заявление». Конкретизировать он не стал, но намекнул, что его тема «уже понятна».

Позже в канале Znak.com появилось видео, на котором Сергей Шнуров представляется собравшимся политикам.

«Я вам пригожусь. По крайней мере внесу яркие краски. <…> Со мной будет явно веселей», — заявил Шнуров на заседании.

После этого пресс-служба официально подтвердила, что Сергей Шнуров вступил в партию.

В политику музыкант раньше уходить не собирался. Сергей Шнуров заявил, что займется политической деятельностью, только если людям будет нужна его помощь.