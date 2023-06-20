Эксклюзив 20 июня 2023, 16:09 «Ее позвали заработать на сборе шишки». Тетя — о том, как племянница заблудилась в лесу Бурятии Тетя выжившей в лесу Бурятии девушки: она поехала туда, чтобы заработать на сборе кедровых Pxhere

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Найденная спустя 18 дней после пропажи в лесу Бурятии живой девушка отправилась туда на сбор кедровой шишки. Об этом «360» рассказала ее тетя.

Девушка живет вместе с мамой, в последний раз родственница видела ее 29 мая.

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«Ее позвали заработать денег на сборе шишки», — уточнила тетя.

Источник «360» добавил, что 29-летняя местная жительница в какой-то момент заблудилась в лесу. Более двух недель она питалась черемшой и ягодами, а потом сама вышла к спасателям. По словам собеседника «360», сейчас молодая женщина находится в истощенном состоянии.

Региональное управление МЧС ранее сообщило, что девушку нашли в Тункинском районе Бурятии, в 15 километрах от местности Дарки. Это случилось спустя 18 дней после того, как она не вернулась из леса. Ее сразу передали медикам, они оценили ее состояние как удовлетворительное.